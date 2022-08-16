Lahtimi turp gibi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi dün sağlık kontrollerinden geçti. 21 yaşındaki forvette herhangi bir soruna rastlanmadı. Lahtimi 4 yıllık kontrat imzalayacak. Abdullah Avcı genç oyuncusunu bir an önce takıma adapte etmek istiyor. Rabat'tan gelen futbolcu hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Forvet ve sağ kanat pozisyonları favori bölgeleri.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi dün sağlık kontrollerinden geçti. 21 yaşındaki forvette herhangi bir soruna rastlanmadı. Lahtimi 4 yıllık kontrat imzalayacak. Abdullah Avcı genç oyuncusunu bir an önce takıma adapte etmek istiyor. Rabat'tan gelen futbolcu hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Forvet ve sağ kanat pozisyonları favori bölgeleri.