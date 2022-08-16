Haberler Trabzonspor Lahtimi turp gibi

Lahtimi turp gibi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi dün sağlık kontrollerinden geçti. 21 yaşındaki forvette herhangi bir soruna rastlanmadı. Lahtimi 4 yıllık kontrat imzalayacak. Abdullah Avcı genç oyuncusunu bir an önce takıma adapte etmek istiyor. Rabat'tan gelen futbolcu hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Forvet ve sağ kanat pozisyonları favori bölgeleri.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Lahtimi turp gibi
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi dün sağlık kontrollerinden geçti. 21 yaşındaki forvette herhangi bir soruna rastlanmadı. Lahtimi 4 yıllık kontrat imzalayacak. Abdullah Avcı genç oyuncusunu bir an önce takıma adapte etmek istiyor. Rabat'tan gelen futbolcu hücum hattının her yerinde oynayabiliyor. Forvet ve sağ kanat pozisyonları favori bölgeleri.
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