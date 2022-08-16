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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan temsilcimizde hedef, ilk maçta avantajlı skor elde edip ülkemize dönmek. Fırtına, Kopenhag eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Kopenhag Trabzonspor maçı öncesi, bordo mavililerin ilk 11'i de belli oldu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 21:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 21:06
Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor.

Play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan temsilcimizde hedef, ilk maçta avantajlı skor elde edip ülkemize dönmek. Fırtına, Kopenhag eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

Kopenhag Trabzonspor maçı öncesi, bordo mavililerin ilk 11'i de belli oldu;

İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Falk, Lerager, Haraldsson, Zeca, Cleasson, Pep Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

AVCI "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

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