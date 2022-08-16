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Biz hazırız

Avcı: Kopenhag 22 senedir aralıksız Avrupa Kupaları’nda oynuyor. Rakibe iyi çalıştık, hazırız... Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Biz hazırız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Önemli bir kültüre, sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa Kupaları'nda yer alıyorlar. Topa sahip olan, genç, koşu mesafesi yüksek, baskıyı yoğun yapan, etkili duran top kullanan bir takım. Seyircileri ateşli bir atmosfer oluşturuyor. Biz rakibin güçlü-güçsüz yönlerinin analizlerini yaptık. Bu maça ve Şampiyonlar Ligi'nde olmaya hazırız. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldırmak istiyoruz. Cornelius rakibi çok iyi tanıyor. Ben de maç taktiklerini zaten ondan aldım"
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