Biz hazırız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Önemli bir kültüre, sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa Kupaları'nda yer alıyorlar. Topa sahip olan, genç, koşu mesafesi yüksek, baskıyı yoğun yapan, etkili duran top kullanan bir takım. Seyircileri ateşli bir atmosfer oluşturuyor. Biz rakibin güçlü-güçsüz yönlerinin analizlerini yaptık. Bu maça ve Şampiyonlar Ligi'nde olmaya hazırız. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldırmak istiyoruz. Cornelius rakibi çok iyi tanıyor. Ben de maç taktiklerini zaten ondan aldım"