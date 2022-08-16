Andreas Cornelius: Kafam karıştı

Kopenhag'da yetişen Cornelius eski takımına karşı oynamanın özel bir durum olduğunu söyledi. Tecrübeli forvet "Soyunma odasına giderken kafam karıştı, yanlış odaya gidiyordum. Burada olmak güzel bir his. Kopenhag lige kötü başladı ama kaliteli bir ekip. Biz iki maçı da kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kopenhag'da yetişen Cornelius eski takımına karşı oynamanın özel bir durum olduğunu söyledi. Tecrübeli forvet "Soyunma odasına giderken kafam karıştı, yanlış odaya gidiyordum. Burada olmak güzel bir his. Kopenhag lige kötü başladı ama kaliteli bir ekip. Biz iki maçı da kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.