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Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı olan FC Kopenhag karşılaşması için havayoluyla Danimarka’nın başkenti Kopenhag kentine gitti. Trabzonspor’un yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de kafilede yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:29
Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk mücadelesinde yarın FC Kopenhag ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne ilk adımı atmak üzere hazırlanan bordo mavililer, saat 11.20'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılarak Trabzon Havalimanı'na geldi. Taraftarların karşıladığı kafile, saat 12.00'de özel uçakla Danimarkanın başkenti kopenhag'a hareket etti.

Trabzonspor'un Kopenhag kafilesinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan yer almadı. Takıma yeni katılan ve lisansları çıkartılan Enis Bardhi ve Marc Bartra da Kopenhag kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un dün akşam transfer görüşmeleri için çağırdığı Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi ise kafilede bulunmadı.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan FC Kopenhag kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Taha, Ahmetcan, Hugo, Bartra, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius"

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