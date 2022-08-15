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Trabzonspor kafilesi Danimarka'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor, Danimarka'ya geldi. Kopenhag'da yaşayan taraftarlar deplasmanda Trabzonspor'u yalnız bırakmadı. Takımın kalacağı otelin önüne gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:05
Trabzonspor kafilesi Danimarka'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor, Danimarka'ya geldi.

Trabzon'dan özel uçakla Kopenhag Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Kopenhag'da yaşayan taraftarlar deplasmanda Trabzonspor'u yalnız bırakmadı. Takımın kalacağı otelin önüne gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek oldu.

Bordo-mavili takımın 23 futbolcudan oluşan kadrosunda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca, yer almıyor. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin 23 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius.

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