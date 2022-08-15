Edin Visca ameliyat oldu

Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca'nın, Hatayspor karşılaşmasında Simone Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolu kırılmıştı. Boşnak hücum oyuncusu dün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sahalara dönüşünün en az 3 ayı bulacağı ifade edildi.
Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca'nın, Hatayspor karşılaşmasında Simone Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolu kırılmıştı. Boşnak hücum oyuncusu dün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sahalara dönüşünün en az 3 ayı bulacağı ifade edildi.