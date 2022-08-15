Dorukhan Toköz iyileşti

Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan maç öncesinde gıda zehirlenmesi geçiren ve kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz hastalığın etkisinden tamamen kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun Kopenhag karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi. Abdullah Avcı, Danimarka deplasmanında başarılı oyuncusunu yine sağ stoper olarak oynatacak.
Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan maç öncesinde gıda zehirlenmesi geçiren ve kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz hastalığın etkisinden tamamen kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun Kopenhag karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi. Abdullah Avcı, Danimarka deplasmanında başarılı oyuncusunu yine sağ stoper olarak oynatacak.