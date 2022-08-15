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Dorukhan Toköz iyileşti

Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan maç öncesinde gıda zehirlenmesi geçiren ve kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz hastalığın etkisinden tamamen kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun Kopenhag karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi. Abdullah Avcı, Danimarka deplasmanında başarılı oyuncusunu yine sağ stoper olarak oynatacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Dorukhan Toköz iyileşti
Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan maç öncesinde gıda zehirlenmesi geçiren ve kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz hastalığın etkisinden tamamen kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun Kopenhag karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi. Abdullah Avcı, Danimarka deplasmanında başarılı oyuncusunu yine sağ stoper olarak oynatacak.
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