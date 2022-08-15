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Çözümü buldu

Avcı, Visca’nın yokluğunda Kopenhag karşılaşmasında Djaniny veya A. Ömür’ü oynatacak. Kouassi yine ‘yedek kuvvet’ olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Çözümü buldu
Karadeniz temsilcisinde Edin Visca ilk devreyi kapatınca gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Usta çalıştırıcı, Boşnak yıldızın yokluğunu aratmayacak çözüm arayışlarına girişti. Kısa ve uzun vadeli planlar yapan deneyimli hoca ilk olarak Kopenhag ile oynanacak maçları düşünüyor. Abdullah Avcı iki alternatif üzerinde duruyor: Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömür. Bordo-mavili takımın teknik direktörü, rakip savunmanın üzerinde hava hakimiyeti kurmak isterse Djaniny'yi kullanacak. Çabukluk ararsa Abdülkadir üzerinden yürüyecek. Avcı ilk aşamada Evrard Koaussi'yi 'yedek kuvvet' olarak düşünüyor. İlerleyen dönemde yeni transferlerden Montasser Lahtimi de bu bölge için bir alternatif olarak rotasyona girecek.
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