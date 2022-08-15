Haberler Trabzonspor Fırtına'dan Umut Bozok yoklaması!

Fırtına'dan Umut Bozok yoklaması!

Trabzonspor, geçen sezon gol kralı olan Umut Bozok'a olan ilgisini sürdürüyor. Karadeniz ekibi maaş beklentisinde indirime gitmesi durumunda başarılı forveti kadrosuna katmaya hazır. Umut'a transfer sezonu açıldığından beri pek çok takım kanca attı ancak 25 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş isteği sebebiyle kulübünden ayrılamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fırtına'dan Umut Bozok yoklaması!
Trabzonspor, geçen sezon gol kralı olan Umut Bozok'a olan ilgisini sürdürüyor. Karadeniz ekibi maaş beklentisinde indirime gitmesi durumunda başarılı forveti kadrosuna katmaya hazır. Umut'a transfer sezonu açıldığından beri pek çok takım kanca attı ancak 25 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş isteği sebebiyle kulübünden ayrılamadı.
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