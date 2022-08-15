Bartra geldi!

Karadeniz temsilcisi, kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde oynamış Marc Bartra için Real Betis'e gayet uygun bir bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına'nın kasasından sadece 1 milyon 250 bin euro çıkacak. Bu paranın 750 bin euro'luk bölümü peşin ödenecek. Kalanı taksitlere bölünecek. Bartra'da bordo-mavililerden üst sınır olan 1.5 milyon euro alacak. Ancak tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesinde çok sayısa bonusun yer aldığı belirtildi. Bu da onun maaşını katlayacak.
AVCI VE BARDHİ İKNA ETTİ
Marc Bartra ile 2 aya varan transfer görüşmelerinde zaman zaman kopma noktasına gelindi. Son aşamada başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve yine İspanya'dan gelen Edis Bardhi de görüşmelere katıldı. Ağaoğlu, Betis kısmını çözeken Bardhi ve Avcı ise oyuncuyu ikna ettiler.