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Bartra geldi!

Bordo-mavililer, İspanyol savunmacıya kavuştu. Trabzonspor sağ stoper arayan Fırtına 2 aylık uğraş sonucunda Avcı’nın en çok istediği isim olan Bartra’yı kaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Bartra geldi!
Trabzonspor, transferde dünü oldukça hareketli geçirdi. Gözler, kulaklar İspanya'daydı. Karadeniz temsilcisi Enis Bardhi'yi alırken Marc Bartra'yı da aynı uçağa bindirmek istiyordu. Ancak oyuncuyla anlaşılan şartların ardından tecrübeli futbolcu yeni isteklerde bulununca uçak sadece Bardhi'yi alıp gelmişti. Ardından uçak bir kez daha İspanya'ya uçtu. Pazarlıklar hızlandı. Ek bonuslarda da el sıkışıldı ve Trabzonspor bir büyük yıldızı daha renklerine bağladı. Ardından da 3 gündür Sevilla'da bekleyen uçak bu defa Bartra'yı alıp havalandı.

Karadeniz temsilcisi, kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde oynamış Marc Bartra için Real Betis'e gayet uygun bir bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına'nın kasasından sadece 1 milyon 250 bin euro çıkacak. Bu paranın 750 bin euro'luk bölümü peşin ödenecek. Kalanı taksitlere bölünecek. Bartra'da bordo-mavililerden üst sınır olan 1.5 milyon euro alacak. Ancak tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesinde çok sayısa bonusun yer aldığı belirtildi. Bu da onun maaşını katlayacak.

AVCI VE BARDHİ İKNA ETTİ

Marc Bartra ile 2 aya varan transfer görüşmelerinde zaman zaman kopma noktasına gelindi. Son aşamada başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve yine İspanya'dan gelen Edis Bardhi de görüşmelere katıldı. Ağaoğlu, Betis kısmını çözeken Bardhi ve Avcı ise oyuncuyu ikna ettiler.

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