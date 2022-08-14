Haberler Trabzonspor Shomurodov harekatı! Avcı onay verdi

Shomurodov harekatı! Avcı onay verdi

Visca’nın sakatlığıyla sarsılan Bordo-Mavililer, hücumun her bölgesinde oynayan Shomurodov’u kiralamak için düğmeye bastı. Abdullah Avcı’nın da yıldız futbolcuyu çok istediği öğrenildi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Son şampiyon Süper Lig'e yine iyi başladı.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Fırtına iki maçta 6 puan topladı.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

3 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde gol görmedi.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Abdullah Avcı, takımda mecburi değişiklikler yapacak.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Bordo-Mavililer yarın özel uçakla Danimarka'ya gidecek.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Orta sahasını Enis Bardhi ile takviye eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Edin Visca'nın sakatlığı ile sarsılan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen bir isim arayan Bordo-Mavililer'de Eldor Shomurodov sesleri yükseliyor.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

ROMA GÖZDEN ÇIKARDI

Yönetim, Roma formasını giyen Özbek yıldız için girişimlere hız verdi.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Önümüzdeki hafta içinde İtalyan kulübüyle temas kurulacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Kadrosunu Andrea Belotti ile güçlendirmek isteyen Roma maaş bütçesinde yer açmak için Shomurodov'la yollarını ayırmak istiyor.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamının karşılanacağı bir formülü masaya koyması bekleniyor.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Geçtiğmiz sezon başında Genoa'dan 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Eldor Shomurodov asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

56 MAÇTA 30 GOLE IMZA ATTI

Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro.

Trabzonspor'dan Shomurodov harekatı

Özbek Milli Takımı'nın formasıyla 56 maçta 30 gole imza atan Eldor Shomurodov daha önce Rusya'da Rostov formasını da giymişti.1.90 boyundaki tecrübeli yıldız çok önemli bir hücum silahı. (Takvim)

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