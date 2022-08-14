Shomurodov harekatı! Avcı onay verdi

Son şampiyon Süper Lig'e yine iyi başladı.
Son şampiyon Süper Lig'e yine iyi başladı.
Fırtına iki maçta 6 puan topladı.
3 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde gol görmedi.
Son şampiyon Süper Lig'e yine iyi başladı.
Fırtına iki maçta 6 puan topladı.
3 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde gol görmedi.
Trabzonspor, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Abdullah Avcı, takımda mecburi değişiklikler yapacak.
Bordo-Mavililer yarın özel uçakla Danimarka'ya gidecek.
Orta sahasını Enis Bardhi ile takviye eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.
Edin Visca'nın sakatlığı ile sarsılan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen bir isim arayan Bordo-Mavililer'de Eldor Shomurodov sesleri yükseliyor.
ROMA GÖZDEN ÇIKARDI
Yönetim, Roma formasını giyen Özbek yıldız için girişimlere hız verdi.
Önümüzdeki hafta içinde İtalyan kulübüyle temas kurulacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.
Kadrosunu Andrea Belotti ile güçlendirmek isteyen Roma maaş bütçesinde yer açmak için Shomurodov'la yollarını ayırmak istiyor.
Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamının karşılanacağı bir formülü masaya koyması bekleniyor.
Geçtiğmiz sezon başında Genoa'dan 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Eldor Shomurodov asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabiliyor.
56 MAÇTA 30 GOLE IMZA ATTI
Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro.
Özbek Milli Takımı'nın formasıyla 56 maçta 30 gole imza atan Eldor Shomurodov daha önce Rusya'da Rostov formasını da giymişti.1.90 boyundaki tecrübeli yıldız çok önemli bir hücum silahı. (Takvim)