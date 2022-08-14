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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağ stoper için Marc Bartra ile imzaya kalan bordo-mavililerde transfer bilmecesi devam ediyor. Oyuncunun, Karadeniz ekibinin yöneticilerinden 1 gün ek süre istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

İki kulüp anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Ancak Bartra ve menajeri daha önce anlaşılan şartlara yeni eklemeler yapmak isteyince pazarlıklar uzadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Marc Bartra da son kararını vermek için bordo- mavili yöneticilerden 1 gün daha ek süre istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

BUGÜN BELLİ OLACAK

Marc Bartra'nın Trabzonspor'a transfer olup olmayacağı bugün belli olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Tecrübeli savunma oyuncusu bugün kararını netleştirecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Eğer 31 yaşındaki futbolcu yeni şartlar ister veya henüz karar veremediğini belirtirse bordo-mavili yönetim uçağı geri çağıracak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi de düşünüldüğünde Bartra gibi tecrübeli bir oyuncu büyük önem kazandığı için Fırtına son ana kadar sabırla bekleme kararı aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Bartra daha önce anlaşılan şartlara Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde ek bonus istemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Ayrıca belli bir sayının üzerindeki maç için de bonus talep etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

BARDHI DE KONUŞTU

Trabzonspor'un Levante'den gelen yeni transferi Enis Bardhi de İspanya'dan tanıdığı Real Betis'li Marc Bartra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Olumlu referanslarını sunarak onun da mutlaka Trabzon'a gelmesini söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Ayrıca Abdullah Avcı da Bartra ile görüşerek kulübün ve kendilerinin projelerini aktardı.

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