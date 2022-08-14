TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi!

Transfer döneminin başından beri sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bir dönem Barcelona forması da giymiş Marc Bartra'da karar kılmıştı.
Transfer döneminin başından beri sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bir dönem Barcelona forması da giymiş Marc Bartra'da karar kılmıştı.
Transferi imza aşamasına kadar gelmişken bonuslar ve Şampiyonlar Ligi detayı işin içine girince Sevilla'ya giden uçak yerde kalmıştı.
Trabzonspor ile Real Betis arasında hiçbir sorun bulunmuyor.
İki kulüp anlaşmaya vardı.
Ancak Bartra ve menajeri daha önce anlaşılan şartlara yeni eklemeler yapmak isteyince pazarlıklar uzadı.
Marc Bartra da son kararını vermek için bordo- mavili yöneticilerden 1 gün daha ek süre istedi.
BUGÜN BELLİ OLACAK
Marc Bartra'nın Trabzonspor'a transfer olup olmayacağı bugün belli olacak.
Tecrübeli savunma oyuncusu bugün kararını netleştirecek.
Eğer 31 yaşındaki futbolcu yeni şartlar ister veya henüz karar veremediğini belirtirse bordo-mavili yönetim uçağı geri çağıracak.
Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi de düşünüldüğünde Bartra gibi tecrübeli bir oyuncu büyük önem kazandığı için Fırtına son ana kadar sabırla bekleme kararı aldı.
Bartra daha önce anlaşılan şartlara Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde ek bonus istemişti.
Ayrıca belli bir sayının üzerindeki maç için de bonus talep etmişti.
BARDHI DE KONUŞTU
Trabzonspor'un Levante'den gelen yeni transferi Enis Bardhi de İspanya'dan tanıdığı Real Betis'li Marc Bartra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Olumlu referanslarını sunarak onun da mutlaka Trabzon'a gelmesini söyledi.
Ayrıca Abdullah Avcı da Bartra ile görüşerek kulübün ve kendilerinin projelerini aktardı.