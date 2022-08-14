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Trabzonspor Marc Bartra'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Trabzonspor, yeni transferi Marc Bartra ile ilgili mali detayları açıkladı. Buna göre "Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin Euro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir." denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:31
Trabzonspor Marc Bartra'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Trabzonspor, yeni transferi Marc Bartra ile ilgili mali detayları açıkladı. Buna göre "Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin Euro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir." denildi.

İşte o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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