TRABZONSPOR HABERLERİ: Manuel Pellegrini'den Marc Bartra açıklaması

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.

PELLEGRINI TRANSFERİ DOĞRULADI

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini de Marc Bartra transferini doğruladı. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Benim düşünce tarzım hep aynı. Eğer sorunu çözen bir satış olacaksa bu gerçekleşmeli. Diğer yandan takımdan ayrılan futbolcularımızın yerine aynı ölçüde futbolcular koyamadığımızı da biliyoruz. (finansal fair play'den dolayı) Joel, Tello ve şimdi de Marc Bartra ayrıldı. Umarım Luiz Felipe ve Luiz Henrique onların yerini alır. Geçtiğimiz sezonlarda yine ekonomik sebeplerden dolayı sadece German Pezzella ile imza atmıştık." ifadelerini kullandı.