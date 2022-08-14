Erce: Bu kadar güzel vurulur mu

Abdülkadir Ömür attığı müthiş golle Fırtına'yı Hatayspor karşısında 3 puana taşımıştı. Maç sonu konuşmasında eski takım arkadaşı Erce Kardeşler'in kendisine "Bu kadar güzel vurulur mu ya" dediğini açıkladı. Abdülkadir "Hem gol attığım hem de galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.
AbdülkadirÖmür attığı müthiş golle Fırtına'yı Hatayspor karşısında 3 puana taşımıştı. Maç sonu konuşmasında eski takım arkadaşı Erce Kardeşler'in kendisine "Bu kadar güzel vurulur mu ya" dediğini açıkladı. Abdülkadir "Hem gol attığım hem de galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.