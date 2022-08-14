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Erce: Bu kadar güzel vurulur mu

Abdülkadir Ömür attığı müthiş golle Fırtına'yı Hatayspor karşısında 3 puana taşımıştı. Maç sonu konuşmasında eski takım arkadaşı Erce Kardeşler'in kendisine "Bu kadar güzel vurulur mu ya" dediğini açıkladı. Abdülkadir "Hem gol attığım hem de galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Erce: Bu kadar güzel vurulur mu
Abdülkadir Ömür attığı müthiş golle Fırtına'yı Hatayspor karşısında 3 puana taşımıştı. Maç sonu konuşmasında eski takım arkadaşı Erce Kardeşler'in kendisine "Bu kadar güzel vurulur mu ya" dediğini açıkladı. Abdülkadir "Hem gol attığım hem de galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.
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