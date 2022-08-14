3 resmi maçta gol yemediler

Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar... Abdullah Avcı ilk geldiği günden bu yana defansif disipline önem veriyordu. Bunun meyvelerini de çabuk şekilde almıştı. Bordomavililer geçen sezon kurdukları güçlü defans hattı ve takım savunmasının oturmasıyla mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz temsilcisi bu sezona da iyi başladı. Bordo-mavililer, Süper Kupa finalinde Sivasspor, Süper Lig'de ise İstanbulspor ve Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Fırtına bu karşılaşmalarda kalesinde hiç gol görmedi. Toplamda da 7 defa rakip ağları sarsmayı başardı.