Haberler Trabzonspor 3 resmi maçta gol yemediler

3 resmi maçta gol yemediler

Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar... Abdullah Avcı ilk geldiği günden bu yana defansif disipline önem veriyordu. Bunun meyvelerini de çabuk şekilde almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
3 resmi maçta gol yemediler

Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar... Abdullah Avcı ilk geldiği günden bu yana defansif disipline önem veriyordu. Bunun meyvelerini de çabuk şekilde almıştı. Bordomavililer geçen sezon kurdukları güçlü defans hattı ve takım savunmasının oturmasıyla mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz temsilcisi bu sezona da iyi başladı. Bordo-mavililer, Süper Kupa finalinde Sivasspor, Süper Lig'de ise İstanbulspor ve Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Fırtına bu karşılaşmalarda kalesinde hiç gol görmedi. Toplamda da 7 defa rakip ağları sarsmayı başardı.

DİĞER
Kaygısızlar'ın Burcu ile Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!
Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti...
Cimbom'a Jamaikalı santrfor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati
Fırtına'da Bartra bilmecesi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Hentbolcular finalde
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati 07:13
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... 07:00
Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! 01:50
Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! 01:50
Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam 01:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 01:53
Daha Eski
Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! 01:48
Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme 01:49
Manu 34 dakikada dağıldı! Manu 34 dakikada dağıldı! 01:49
Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! 01:49
Kayserispor tek farkla kazandı! Kayserispor tek farkla kazandı! 01:49
Adana Demirspor farka koştu! Adana Demirspor farka koştu! 01:49