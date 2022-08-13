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Yaz oraya 3 puan daha!

Süper Kupa’yı alan, lige İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, ikinci hafta da evinde Güney ekibini devirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Yaz oraya 3 puan daha!
Son şampiyon Trabzonspor sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4 golle geçtikten sonra lige de deplasmanda İstanbulspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer evinde Hatayspor engelini de aştı. İlk devre güzel bir organizasyon sonunu Andreas Cornelius ile golü buldular ancak ofsayta takıldılar. İlk devre Edin Visca'nın kolunun kırılması üzdü.

İkinci yarıya Abdullah Avcı orta sahada değişiklik yaparak başladı. İlk yarıda beklenilen performansın altında kalan Doğucan Haspolat yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Abdülkadir hem ortadan delici koşularıyla, hem oyunu yönlendirmesiyle Fırtına'nın pozisyon zenginliği bulmasını sağladı. 71. dakikada Abdülkadir Ömür uzaklardan mermi gibi vurdu. Erce Kardeşler plonjon yapsa da yetişemedi, meşin yuvarlak 90'a asıldı.
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