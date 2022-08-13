Yaz oraya 3 puan daha!

İkinci yarıya Abdullah Avcı orta sahada değişiklik yaparak başladı. İlk yarıda beklenilen performansın altında kalan Doğucan Haspolat yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Abdülkadir hem ortadan delici koşularıyla, hem oyunu yönlendirmesiyle Fırtına'nın pozisyon zenginliği bulmasını sağladı. 71. dakikada Abdülkadir Ömür uzaklardan mermi gibi vurdu. Erce Kardeşler plonjon yapsa da yetişemedi, meşin yuvarlak 90'a asıldı.
İkinci yarıya Abdullah Avcı orta sahada değişiklik yaparak başladı. İlk yarıda beklenilen performansın altında kalan Doğucan Haspolat yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Abdülkadir hem ortadan delici koşularıyla, hem oyunu yönlendirmesiyle Fırtına'nın pozisyon zenginliği bulmasını sağladı. 71. dakikada Abdülkadir Ömür uzaklardan mermi gibi vurdu. Erce Kardeşler plonjon yapsa da yetişemedi, meşin yuvarlak 90'a asıldı.
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