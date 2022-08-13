Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da iyi başladı.
Bordo mavililer, ikide iki yaparak ligde 6 puana yükseldi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da iyi başladı.
Bordo mavililer, ikide iki yaparak ligde 6 puana yükseldi.
Trabzonspor'un golünü Abdülkadir Ömür kaydetti.
Yönetim, iki haftada alınan 6 puanın ardından gözünü transfere dikti.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililerle ilgili flaş bir haber geldi.
Edin Visca'nın Hatayspor maçında sakatlanmasının ardından harekete geçen yönetim, Boşnak yıldızın alternafini belirledi.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fas medyasından derlediği habere göre, Fırtına, FUS Rabat forması giyen Montasser Lahtimi'yi kadrosuna katmak üzere.
Haberde, iki takımın arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.
21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin önümüzdeki saatler içinde açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.
Faslı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Lahtimi, geçen sezon Fas Ligi'nde 23 maça çıktı.
Lahtimi, 23 karşılaşmada 6 gol attı.
Ayrıca 5 de asist yaptı.
Lahtimi'nin güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro olarak belirlenmiş durumda.