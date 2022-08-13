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Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Sezona oldukça iyi başlayan Fırtına, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor bu bağlamda, 21 yaşındaki genç yıldız adayı Montasser Lahtimi'yi transfer etmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor'un Montasser Lahtimi transferini, kısa bir süre içinde tamamlayabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:27
Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Trabzonspor'un golünü Abdülkadir Ömür kaydetti.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Yönetim, iki haftada alınan 6 puanın ardından gözünü transfere dikti.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililerle ilgili flaş bir haber geldi.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Edin Visca'nın Hatayspor maçında sakatlanmasının ardından harekete geçen yönetim, Boşnak yıldızın alternafini belirledi.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fas medyasından derlediği habere göre, Fırtına, FUS Rabat forması giyen Montasser Lahtimi'yi kadrosuna katmak üzere.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Haberde, iki takımın arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin önümüzdeki saatler içinde açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Faslı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Trabzonspor'un Montasser Lahtimi böyle yazdılar: İmza an meselesi!

Lahtimi, geçen sezon Fas Ligi'nde 23 maça çıktı.

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