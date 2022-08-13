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TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren bordo mavililerde yeni transfer Enis Bardhi imza için Trabzona geldi. Bardhi transferindeki Wayne Rooney detayı dikkat çekti. İşte transferin perde arkası... (TS HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:48
TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'un tekliflerini reddetti.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Wayne Rooney'nin teknik direktörlük yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer etmek istediği Enis Bardhi, Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor'u tercih etti.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Özellikle bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen 27 yaşındaki futbolcu, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor'a geldi.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Öte yandan Levante'nin 5 milyon Euro'luk teklif nedeniyle Bardhi'yi Olympiakos'a göndermek istedi.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Kuzey Makedonyalı oyuncunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini iletmesinin ardından kulübünün geri adım attığı öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

ROONEY İKNA EDEMEDİ

Trabzonspor'un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United'da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Teknik direktör Wayne Rooney, kadrosunda görmek istediği Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama istediği nedeniyle teklifi reddetti.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

ERTUĞRUL DOĞAN TRANSFERİ BİTİRDİ

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın 3 aylık periyot sonrası orta saha oyuncusunun transferini bitirdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

10 milyon Euro bonservis bedeli olan Makedon futbolcu için çalışmalara Mayıs ayında başlayan Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferle özel olarak ilgilenirken, oyuncuyu ikna edip Karadeniz ekibine transferini sağladı.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Bardhi, Doğan'ın gösterdiği ilgi, hem Türk takımı olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Trabzonspor, Enis Bardhi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve Kuzey Makedonyalı 10 numaraya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeneceğini de duyurdu.

TRABZONSPOR HABERİ: Enis Bardhi'nin transferinde Wayne Rooney detayı

Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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