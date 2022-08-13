Spor yazarları Trabzonspor Hatayspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - İYİ YOLDALAR
İlk devre Hatayspor yüzde 65 topla oynadı, Trabzonspor ise yüzde 35'le... Ama maalesef ülkemizde yanlış bir algı var.
REHA KAPSAL - İYİ YOLDALAR
Topla oynayan takımın iyi oynayıp maçı domine ettiği düşünülür. Aslında nerede, ne zaman, nasıl topla oynadığın ve rakip ceza sahası içinde ne kadar üretken olduğun önemli... Nitekim Trabzonspor 9 şut atarken Hatayspor 2 şut attı. Hatayspor'un bir tane estetik vuruşu var.
Ev sahibinin Cornelius, Bakasetas, Trezeguet'le 3 tane kaçırdığı net pozisyon ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü vardı. Zaten çıkan kadro topa sahip olacak, oyun temposunu belirleyecek ve rakibe baskı yapacak oyunculardan kurulu değildi.