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Dorukhan şoku

Fırtına’nın jokeri dün 11’deydi. Ancak gıda zehirlenmesi yaşadığı için kadrodan çıkarıldı. Yerine Denswil oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Dorukhan şoku
Bordo-mavılı ekipte sezona sağ stoperde başlayan Dorukhan Toköz bu mücadelede de aynı pozisyonda oynayacaktı. Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden olan 'joker' oyuncu maç öncesi kendini iyi hissetmediğini söyledi. Gıda zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan tecrübeli futbolcu kadrodan çıkarıldı. 26 yaşındaki oyuncunun yerine teknik direktör Abdullah Avcı, Stefano Denwsil'i sağ stoperde oynattı. Denswil geçtiğimiz hafta da sonradan oyuna girip bu bölgede görev yapmış ve kornerden gelen bir ortada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.
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