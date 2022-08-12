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TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Hatayspor'u evinde yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:39
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Heyecan dolu ilk hafta maçlarının ardından 2. hafta Trabzonspor - Hatayspor maçıyla başlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus

Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi


BU SEZON EVİNDE İLK MAÇ

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.


TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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