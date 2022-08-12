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Trabzonspor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ilk haftayı bay geçen Hatayspor'u konuk ediyor. İlk maçta İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen bordo mavililer, ikide iki yapmak istiyor. Trabzonspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:40
Trabzonspor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ilk haftayı bay geçen Hatayspor'u konuk ediyor. İlk maçta İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen bordo mavililer, ikide iki yapmak istiyor.

Trabzonspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.



TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Doğucan, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında kadroda yer almadı.

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