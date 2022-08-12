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Trabzonspor Hatay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ilk haftayı bay geçen Hatayspor'u konuk ediyor. İlk maçta İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen bordo mavililer, ikide iki yapmak istiyor. Trabzonspor Hatayspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 19:42 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:05
Trabzonspor Hatay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ilk haftayı bay geçen Hatayspor'u konuk ediyor.

İlk maçta İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen bordo mavililer, ikide iki yapmak istiyor.

Trabzonspor Hatayspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas,Doğucan, Visca, Trezeguet, Cornelius.

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

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