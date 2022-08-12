SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da Dorukhan Toköz Hatayspor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz gıda zehirlenmesi yaşadığı için kadrodan çıkarıldı.



Trabzonspor konu ile ilgili açıklama yayınladı. Fırtına, "Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.



İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI