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SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da Dorukhan Toköz Hatayspor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz gıda zehirlenmesi yaşadığı için kadrodan çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:00
SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da Dorukhan Toköz Hatayspor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz gıda zehirlenmesi yaşadığı için kadrodan çıkarıldı.

Trabzonspor konu ile ilgili açıklama yayınladı. Fırtına, "Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

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