Şampiyon evinde! İşte Trabzonspor'un 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Yeni sezona Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlayan bordo-mavililer, lige de İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek üç puanla start vermişti. Hedef bu akşam da kazanıp, seriyi devam ettirmek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus.



Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi.

KAPALI GİŞE



Bordo-mavili taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Dün itibarıyla bilet satış rakamı 35 bini geçti. Maç saatine kadar satışa sunulan diğer biletlerin de tamamen tükenmesi ve Şenol Güneş Stadı'nın tam kapasite dolması bekleniyor.



25 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Fırtına evinde 25 maçtır (ligde) kaybetmiyor. Sahasında son yenilgisini iki sezon önce 8 Mart 2021'de 3-1'lik skorla Alanyaspor karşısında alan bordo-mavililer, ligde daha sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı 25 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.