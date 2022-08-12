Haberler Trabzonspor "Benim için gurur"

"Benim için gurur"

Makedon orta saha, “Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak hayalimdi” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
"Benim için gurur"
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi Trabzon'a getirdi... 27 yaşındaki futbolcuyu havalimanında bir grup taraftar karşıladı. "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diyen Bardhi, transferi için çok az bir işlem kaldığını belirterek, "Takım arkadaşlarım ve hocamız ile tanışmak olacak sonraki işimiz. Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek uzun süredir beklediğim bir şeydi" şeklinde konuştu.

Trabzonspor bu transfer için Levante'ye 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek... Kuzey Makedonyalı oyuncu, Levante formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol+3 asistlik performans sergilemişti. 2017'den bu yana İspanyol ekibinde oynayan Bardhi, toplamda ise 162 karşılaşmada süre alırken 24 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Kuzey Makedonya milli takımının önemli futbolcuları arasında yer alan Enis, ulusal forma ile de 44 karşılaşmada 9 gole imza attı.
DİĞER
100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti! Fit değilsen iş yok
Yönetmen Hülya
Cimbom'dan Belotti seferi! Yeni teklif belli oldu
Kanarya'da yeniden Aboubakar sesleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bartra da tamam
Şampiyon evinde! İşte Trabzonspor'un 11'i
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Yalova'da deprem meydana geldi!
🎮 PS Plus'a 12 yeni oyun!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" 06:58
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:48
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:38
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 00:34
Daha Eski
Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! 00:33
Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip 00:33
Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! 00:33
Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto 00:33
Başakşehir play-off biletini kaptı! Başakşehir play-off biletini kaptı! 00:32
İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! 00:32