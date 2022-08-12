"Benim için gurur"

Trabzonspor bu transfer için Levante'ye 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek... Kuzey Makedonyalı oyuncu, Levante formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol+3 asistlik performans sergilemişti. 2017'den bu yana İspanyol ekibinde oynayan Bardhi, toplamda ise 162 karşılaşmada süre alırken 24 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Kuzey Makedonya milli takımının önemli futbolcuları arasında yer alan Enis, ulusal forma ile de 44 karşılaşmada 9 gole imza attı.
Trabzonspor bu transfer için Levante'ye 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek... Kuzey Makedonyalı oyuncu, Levante formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol+3 asistlik performans sergilemişti. 2017'den bu yana İspanyol ekibinde oynayan Bardhi, toplamda ise 162 karşılaşmada süre alırken 24 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Kuzey Makedonya milli takımının önemli futbolcuları arasında yer alan Enis, ulusal forma ile de 44 karşılaşmada 9 gole imza attı.
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