Abdullah Avcı Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

"Şampiyon taraftarımızın önüne ilk defa çıkıyoruz. Kendi sahamızda baskımız olacak, iyi başladığımız sezona bugünü de kazanarak geçirip, ülke futboluna değer katacak bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız."

"Ahmet Can Kaplan mevzusu 1.5 aydır devam eden bir durum. Kendisi için Trabzonspor'un yüzü olacak demiştim ama Avrupa'da böyle genç oyunculara hemen yatırım yapıyorlar. Süreç devam ediyor."