Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Abdullah Avcı Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:42
Abdullah Avcı Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

"Şampiyon taraftarımızın önüne ilk defa çıkıyoruz. Kendi sahamızda baskımız olacak, iyi başladığımız sezona bugünü de kazanarak geçirip, ülke futboluna değer katacak bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız."

"Ahmet Can Kaplan mevzusu 1.5 aydır devam eden bir durum. Kendisi için Trabzonspor'un yüzü olacak demiştim ama Avrupa'da böyle genç oyunculara hemen yatırım yapıyorlar. Süreç devam ediyor."

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Tek rakibi Manchester United...
Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Hakan Ural ‘aslanım’ deyip paylaştı! Ablası Melisa Ural kayıtsız kalmadı
G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu!
Cimbom transferde gözünü kararttı! Fener istedi G.Saray alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü
İşte Cornelius'un iptal edilen golü!
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Hatayspor | CANLI Trabzonspor - Hatayspor | CANLI 20:58
Fırtına'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı! Fırtına'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı! 20:44
Milliler Cezayir'le berabere kaldı! Milliler Cezayir'le berabere kaldı! 20:40
Abdullah Avcı: Şampiyon taraftarımızın... Abdullah Avcı: Şampiyon taraftarımızın... 20:32
Filenin Sultanları İran'ı devirdi! Filenin Sultanları İran'ı devirdi! 20:16
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 19:33
Daha Eski
Mertens'in forma numarası belli oldu! Mertens'in forma numarası belli oldu! 19:23
G.Saray Patrick Edgar'ı transfer etti! G.Saray Patrick Edgar'ı transfer etti! 19:11
Türkiye - İran | CANLI İZLE Türkiye - İran | CANLI İZLE 18:53
F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! 18:35
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 18:03
Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! 17:56