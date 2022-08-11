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Trabzonspor Marc Bartra için Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, son olarak Enis Bardhi'yi kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililer, stoper transferi için ise İspanyol futbolcu Marc Bartra'da sona yaklaştı. Trabzonspor, Bartra'nın kulübü Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 00:28
Trabzonspor Marc Bartra için Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig'de sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Enis Bardhi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren bordo-mavililerde, stoper transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.

Trabzonspor bir süre önce gündemine aldığı İspanyol stoper Marc Bartra'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, tecrübeli stoperin transferi konusunda Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, oyuncuyla arasındaki son pürüzleri de giderip transferi resmen açıklamak istiyor.

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