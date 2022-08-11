Güle güle Ahmetcan

Trabzonspor,alt yapısından yetiştirdiği oyuncuları Avrupa pazarına sunmaya devam ediyor. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e yollayan bordomavililer, Enis Destan'ı da Warta Poznan'a kiralamıştı. Fırtına bir de önemli satış yaptı. Karadeniz temsilcisi, Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a sattı. Trabzonspor 19 yaşındaki sol stoperin satışından kasasına 9.5 milyon euro gibi bir sıcak parayı koyacak. Bonuslarla bu rakam 12'ye de çıkabilir. Ahmetcan, Ajax'ta 20 maça çıkar ve Milli Takım' a seçilirse 2.5 milyon euro'luk ek bonus devreye girecek. Hollanda ekibinin ana planı 9.5 milyon euro'ya aldığı genç savunma oyuncusunu parlatarak Avrupa'nın 5 büyük ligine en az 3 katı bir paraya satmak. Ahmetcan, Ajax ile 5 yıllık kontrat imzalayacak.