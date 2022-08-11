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Güle güle Ahmetcan

Karadeniz ekibi, Ajax ile bir sonraki satıştan yüzde 15’lik pay konusunda da el sıkıştı. 19 yaşındaki savunmacıdan kasaya 9.5 milyon euro para gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Güle güle Ahmetcan
Trabzonspor, alt yapısından yetiştirdiği oyuncuları Avrupa pazarına sunmaya devam ediyor. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e yollayan bordomavililer, Enis Destan'ı da Warta Poznan'a kiralamıştı. Fırtına bir de önemli satış yaptı. Karadeniz temsilcisi, Ahmetcan KaplanAjax'a sattı. Trabzonspor 19 yaşındaki sol stoperin satışından kasasına 9.5 milyon euro gibi bir sıcak parayı koyacak. Bonuslarla bu rakam 12'ye de çıkabilir. Ahmetcan, Ajax'ta 20 maça çıkar ve Milli Takım' a seçilirse 2.5 milyon euro'luk ek bonus devreye girecek. Hollanda ekibinin ana planı 9.5 milyon euro'ya aldığı genç savunma oyuncusunu parlatarak Avrupa'nın 5 büyük ligine en az 3 katı bir paraya satmak. Ahmetcan, Ajax ile 5 yıllık kontrat imzalayacak.
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