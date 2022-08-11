Dorukhan uçtu

Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken 'en hızlı' futbolcu Dorukhan Toköz oldu. Abdullah Avcı'nın sağ stoperde oynattığı tecrübeli oyuncu bir pozisyonda 33,8 kilometreye kadar çıktı. Attığı bu deparla ligde ilk haftanın en hızlı oyuncusu olmayı başardı.
SüperLig'de ilk hafta geride kalırken 'en hızlı' futbolcu Dorukhan Toköz oldu. Abdullah Avcı'nın sağ stoperde oynattığı tecrübeli oyuncu bir pozisyonda 33,8 kilometreye kadar çıktı. Attığı bu deparla ligde ilk haftanın en hızlı oyuncusu olmayı başardı.