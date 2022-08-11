Berat sabırsız

Trabzonspor'dan ayrılarak Al-İttifak'ın yolunu tutan Berat Özdemir yeni hedeflere yelken açtığını söyledi. 24 yaşındaki ön libero "Yeni hedefler için heyecanlıyım. Al-İttifak ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Destek mesajları için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'dan ayrılarak Al-İttifak'ın yolunu tutan Berat Özdemir yeni hedeflere yelken açtığını söyledi. 24 yaşındaki ön libero "Yeni hedefler için heyecanlıyım. Al-İttifak ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Destek mesajları için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.