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Berat sabırsız

Trabzonspor'dan ayrılarak Al-İttifak'ın yolunu tutan Berat Özdemir yeni hedeflere yelken açtığını söyledi. 24 yaşındaki ön libero "Yeni hedefler için heyecanlıyım. Al-İttifak ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Destek mesajları için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Berat sabırsız
Trabzonspor'dan ayrılarak Al-İttifak'ın yolunu tutan Berat Özdemir yeni hedeflere yelken açtığını söyledi. 24 yaşındaki ön libero "Yeni hedefler için heyecanlıyım. Al-İttifak ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Destek mesajları için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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