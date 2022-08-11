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Bardhi tamam

Şampiyonlar Ligi playoff turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Enis Bardhi'yi bu karşılaşmalara yetiştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Bardhi tamam

Şampiyonlar Ligi playoff turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Enis Bardhi'yi bu karşılaşmalara yetiştirdi. Marek Hamsik'in sakatlanması sonrasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, Makedon 10 numara Enis Bardhi'ye kanca atmıştı. Görüşmeleri hızlı bir şekilde yürüten bordomavililerin transfer komitesi kısa süre içinde de müjdeyi verdi. 27 yaşındaki süper yetenek Enis Bardhi artık Trabzonspor'da. Bordo- mavili kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu ve kulübü Levante ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AVCI ÇOK SEVER
Enis Bardhi tam olarak Abdullah Avcı'nın sevdiği tip oyunculardan. Farklı özellikleriyle birkaç pozisyonda birden oynayabiliyor. 10 numara, yardımcı forvet, merkez orta saha ve kanatlarda görev alabiliyor. Topsuz oyunda da başarılı olan Makedon yıldız, meşin yuvarlağı ayağına aldığı zaman ise kafası hep yukarıda. Bu da oyun görüşüne katkı sağlıyor. Doğru pas açılarını görmesini kolaylaştırıyor. Topla yaptığı driplinglerle de basit şekilde adam eksiltebiliyor. Rakip kaleye yaklaştıkça panik yapmayan, sakin yapısıyla da doğru pas kanallarını bulabiliyor.

PAS UZMANI
Fırtına'nın yeni transferi Enis Bardhi'nin uzmanlık alanı pas. İsabet oranı yüksek. Bunu da yana geriye oynayarak değil, dikine oynayarak da yapabiliyor. Kadife ayaklarıyla topa ilk dokunuşu da mükemmel olduğu için oyunun doğru şekilde yönlendirilmesine ve hızlanmasına katkı sağlıyor. Savunma arkasına koşu atan arkadaşlarına verdiği ölçülü paslarla da pozisyonlar hazırlıyor.

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