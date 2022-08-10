Tüm kupaları kazanmalıyız

Siopis dünkü idman öncesinde basının sorularını yanıtladı. Yunan orta saha oyuncusu "Geçen sezon şampiyon olduk ama bu bize yetmez. Futbolda dün yoktur, gelecek vardır. Şimdi yeni bir sezona başladık. Hedefimiz bu yıl katıldığımız kulvarlarda tüm kupaları kazanmak. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Tüm takım bunun için çok çalışıyor. Abdullah Avcı gibi deneyimli bir antrenörümüz olması da büyük şans" ifadelerini kullandı.



ÖZEL BAĞ VAR



Karadeniz devinin ele avuca sığmayan oyuncusu Siopis taraftarı da övdü. Son maçta tribünde adını haykıran taraftarlara seslenen tecrübeli oyuncu "Onlarla aramda özel bir bağ var. Sahada her şeyimi verdiğimi görüyorlar. Karşılığında emeklerimi alkışlıyorlar. Ben de Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Umarım sezon sonunda yine onlarla şampiyonluk eğlencelerine katılırım" dedi.



İDMANA DEVAM



Sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor gözünü Hatayspor karşılaşmasına çevirdi. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalar devam ediyor. Başarılı teknik adam, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak İstanbulspor maçındaki hatalarını anlattı, gelişmeleri gereken yerleri antrenmanda tekrarladı. İdman keyifli bir şekilde çift kale maçla sonlandı.