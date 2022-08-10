Ahmetcan Ajax yolcusu

Karadeniz temsilcisinin genç futbolcusu Ahmetcan Kaplan'a Avrupa'nın dev kulüplerinden Ajax kanca attı. Hollanda ekibi, Trabzonspor'a ilgi kağıdını yolladı. Avrupa'nın dev kulüplerinden olan Ajax'ın bordo-mavili kulübe yaptığı ilk önerinin 7 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Ancak Trabzonspor bu rakamı düşük buldu ve yükseltilmesini istedi. Ahmetcan'da büyük bir potansiyel olduğunu düşünen Ajax, Karadeniz ekibinin talep ettiği rakama yükselmeyi kabul etti. Bir sonraki satıştan pay üzerindeki son görüşmelerin ardından Ahmetcan, Ajax'a 5 yıllık imza atacak.