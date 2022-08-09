TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de sağ stopersiz başlayan bordo-mavililerde öncelikli hedef bu bölgeye takviye.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Karadeniz devinde flaş bir isim gündeme geldi.
Trabzonspor stoper arayışlarına devam ediyor...
Gündemdeki isim Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi Pablo Mari.
Fabrizio Romano'ya göre Monza, Pablo Mari'nin imzası için Hellas Verona'dan sert bir rekabetle karşı karşıya.
Tarihlerinde ilk kez Serie A'ya yeni yükselen Monza, İspanyol futbolcuyu kiralık olarak istiyor.
Serie A'ya yeni çıkan Monza ligde kalırsa sözleşmesine satın alma opsiyonu ekleyecek.
Verona ise bu yaz Mari'yi doğrudan satın almak istiyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ise Pablo Mari'ye Şampiyonlar Ligi şansını sunuyor…
Türk takımının Arsenal'a teklifi ise Şampiyonlar Ligine endeksli.
Trabzonspor gruplara kalmayı başarırsa UEFA'dan gelecek paranı bir kısmını Arsenal'a Mari için aktaracak.
Muhtemelen Pablo Mari'nin ayrılmasına Arsenal çok sevinecek.
Özellikle bonservisiyle gidip kiralık riski taşımayacaksa. Brezilyalılar da bir kaç gün önce Fenerbahçe'ye yazılan Leo Ortiz'i Trabzonspor'a yazmıştı.