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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililer Jorge Jesus'un öğrencisi Pablo Mari için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:25
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Süper Lig'de sağ stopersiz başlayan bordo-mavililerde öncelikli hedef bu bölgeye takviye.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Karadeniz devinde flaş bir isim gündeme geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Trabzonspor stoper arayışlarına devam ediyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Gündemdeki isim Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi Pablo Mari.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Fabrizio Romano'ya göre Monza, Pablo Mari'nin imzası için Hellas Verona'dan sert bir rekabetle karşı karşıya.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Tarihlerinde ilk kez Serie A'ya yeni yükselen Monza, İspanyol futbolcuyu kiralık olarak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Serie A'ya yeni çıkan Monza ligde kalırsa sözleşmesine satın alma opsiyonu ekleyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Verona ise bu yaz Mari'yi doğrudan satın almak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ise Pablo Mari'ye Şampiyonlar Ligi şansını sunuyor…

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Türk takımının Arsenal'a teklifi ise Şampiyonlar Ligine endeksli.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan transfer hamlesi! Son aday Pablo Mari

Trabzonspor gruplara kalmayı başarırsa UEFA'dan gelecek paranı bir kısmını Arsenal'a Mari için aktaracak.

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