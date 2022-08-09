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Kombineler hızla tükeniyor

Fırtına'da taraftar sezon öncesi satışa çıkarılan kombinelere ciddi manada ilgi gösterdi. Şu ana kadar 25 bine yakın kombinenin satıldığı kaydedildi. Böylece Trabzonspor'un kasasına önemli miktarda para girdi. Yönetim de taraftarın bu ilgisinden dolayı memnun.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kombineler hızla tükeniyor

Fırtına'da taraftar sezon öncesi satışa çıkarılan kombinelere ciddi manada ilgi gösterdi. Şu ana kadar 25 bine yakın kombinenin satıldığı kaydedildi. Böylece Trabzonspor'un kasasına önemli miktarda para girdi. Yönetim de taraftarın bu ilgisinden dolayı memnun.

FORMALAR 50 BİN BANDINI AŞTI

Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon kulüplerine sezon öncesi her türlü yardımı yapıyor. Forma satışında rakamın 50 bin bandını aştığı kaydedildi. Yönetim de taraftarlara ilgileri için teşekkür etti. İlerleyen günlerde alternatif olan siyah forma da satışa çıkacak.

HATAY MAÇI BİLETLERİ 200 TL

Trabzonspor şampiyon olduktan 3.5 ay sonra ilk defa Şenol Güneş Stadı'na çıkıyor. Hatay maçının biletleri satışa sunuldu. Kale arkaları 200 TL'den satılacak. Fırtına 300, Doğu 400, Batı 600, VIP Silver 1000, VIP Gold 1250, VIP Platinium ise 1500 TL.

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