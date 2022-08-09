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Doğucan hazır kıta

Marek Hamsik'in yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı tercihini Manolas Siopis'ten yana kullanmıştı. Yunan yıldız da etkili bir futbol ortaya koymuştu. Avcı, forma bekleyen yeni transfer Doğucan Haspolat ile bir konuşma yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Doğucan hazır kıta
Marek Hamsik'in yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı tercihini Manolas Siopis'ten yana kullanmıştı. Yunan yıldız da etkili bir futbol ortaya koymuştu. Avcı, forma bekleyen yeni transfer Doğucan Haspolat ile bir konuşma yaptı. Başarılı çalıştırıcı "Senin idman performansından çok memnunum. Bu sezon sık sık kullanacağım. Mutlaka süre alacaksın" dedi. Genç futbolcu kendini her an oynayacakmış gibi hazır tutuyor.
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