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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper mevkiine takviye yapacak olan bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Mouctar Diakhaby için kulübüyle pazarlıkların sıklaştığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları..

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Karadeniz Fırtınası'nda transfer döneminin başından beri uğraşılan sağ stoper henüz çözülemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Abdullah Avcı bu bölgede sol ayaklı birini kullanmak istemediğinden iki resim maçta da Dorukhan Toköz'e şans tanımıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Başarılı çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde zorlu sezonda bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapılması gerektiğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Macera aramayan Fırtına da 'marka' bir isim olan Mouctar Diakhaby'ye gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Abdullah Avcı, 25 yaşında olan ve Avrupa kupalarında 30 maça çıkmış Gineli stoperi takımda görmek istediğini bir kez daha söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Bunun üzerine kulübü Valencia ile pazarlıklar sıklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

EKSTRA GOLLERİ BULUNUYOR

Abdullah Avcı, Mouctar Diakhaby'yi savunma için istiyor ancak 25 yaşındaki futbolcu 1,92'lik boyu sayesinde attığı kafa golleriyle de tanınıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Genç futbolcu da tıpkı Vitor Hugo ve Stefano Denswil gibi güçlü kafa vuruşlarıyla biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Kariyerinde attığı 11 golün 10' u kafayla. Duran toplarda gol arayan bir isim olan Diakhaby bu yönüyle de Trabzonspor'a büyük katkı verecek potansiyelde bir oyuncu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Valencia ile pazarlıklar 3 milyon euro üzerinden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Yönetim bu girişimi fazla uzatmadan olumlu tamamlamaya çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Avcı da takıma uyumu için Diakhaby'nin gelişini dört gözle bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

SON TARİH 11 AĞUSTOS

Devler Ligi play-off turunda Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına, UEFA'ya listeyi 11 Ağustos'ta teslim edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby ısrarı!

Bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan Abdullah Avcı kadroda yer vereceği oyuncuları belirliyor.

-YUNUS EMRE SEL

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