Haberler Trabzonspor Berat maaşını 3’e katladı

Berat maaşını 3’e katladı

Karadeniz devinde Berat Özdemir'e Hull City ve Al-İttifak kanca atmıştı. Bordo-mavililer daha yüksek bonservis bedeli veren Arap temsilcisiyle anlaşmıştı. 24 yaşındaki futbolcu da teklifi kabul edince transferi gerçekleşmişti. Berat bu transferle birlikte kazancını da katladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Berat maaşını 3’e katladı
Karadeniz devinde Berat Özdemir'e Hull City ve Al-İttifak kanca atmıştı. Bordo-mavililer daha yüksek bonservis bedeli veren Arap temsilcisiyle anlaşmıştı. 24 yaşındaki futbolcu da teklifi kabul edince transferi gerçekleşmişti. Berat bu transferle birlikte kazancını da katladı. Trabzonspor'dan bonuslar hariç 5 milyon TL kazanan genç ön libero yeni kulübünden 18.5 milyon TL alacak. Berat dün takımının Bolu'daki kampına katıldı. Yeni takım arkadaşları ile tanıştı.
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