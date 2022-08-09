Berat maaşını 3’e katladı

Karadeniz devinde Berat Özdemir'e Hull City ve Al-İttifak kanca atmıştı. Bordo-mavililer daha yüksek bonservis bedeli veren Arap temsilcisiyle anlaşmıştı. 24 yaşındaki futbolcu da teklifi kabul edince transferi gerçekleşmişti. Berat bu transferle birlikte kazancını da katladı.
Karadenizdevinde Berat Özdemir'e Hull City ve Al-İttifak kanca atmıştı. Bordo-mavililer daha yüksek bonservis bedeli veren Arap temsilcisiyle anlaşmıştı. 24 yaşındaki futbolcu da teklifi kabul edince transferi gerçekleşmişti. Berat bu transferle birlikte kazancını da katladı. Trabzonspor'dan bonuslar hariç 5 milyon TL kazanan genç ön libero yeni kulübünden 18.5 milyon TL alacak. Berat dün takımının Bolu'daki kampına katıldı. Yeni takım arkadaşları ile tanıştı.