Trabzonspor'da geçen sezonun ilk yarısı tamamlanınca Edgar İe ile yollar ayrılmıştı. Oyuncunun sakatlığı sonrası yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı bu yönde bir karar almışlardı. İnstagram'a her gün Trabzonspor formalı fotoğraflarını koyan başarılı futbolcu geri dönüşe hazır olduğunu söyledi.
Trabzonspor'da geçen sezonun ilk yarısı tamamlanınca Edgar İe ile yollar ayrılmıştı. Oyuncunun sakatlığı sonrası yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı bu yönde bir karar almışlardı. İnstagram'a her gün Trabzonspor formalı fotoğraflarını koyan başarılı futbolcu geri dönüşe hazır olduğunu söyledi. Sağ stoper arayan Trabzonspor sorularına "Ben dönmek isterim ancak bu bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.