Berat El İttifak’ta

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekipte forma giyen Berat Özdemir, Suudi Arabistan kulübü El İttifak'a transfer oldu. Arap ekibinin, Karadeniz devine 24 yaşındaki orta saha için 2.5 milyon auro artı bonus içeren resmi teklif yaptığı ve tarafların anlaştığı belirtildi. Ardından Berat da El İttifak ile görüştü ve 'Evet' dedi. Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Berat Özdemir, Bordo-mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yap-tı. 3 kez de A Milli Takım formasını giyen 1.87 boyundaki futbolcu bugün Arap takımının Bolu'daki kampına dahil olacak.