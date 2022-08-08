Haberler Trabzonspor Bakasetas ile baş başa

Bakasetas ile baş başa

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sezona istediği gibi başlayamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yunan oyuncu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Bakasetas ile baş başa

Usta hoca bu görüşmede "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Bize büyük katkın var. Senden çok memnunum. Sen kafanı sadece oyununa ver. Yine o golleri atacaksın, asistleri yapacaksın. Sana güveniyorum" diyerek yıldız ismi motive edecek. Bakasetas'a taraftarlardan da yoğun destek var. Oyuncunun sosyal medya hesaplarına yolladıkları mesajlarla ona olan sevgilerini gösteriyorlar.


27 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile 64 maça çıktı. 16 defa fileleri havalandırdı. 11 de asist yaptı. 27 gole etkisi oldu. Oynadığı maçların neredeye yarısında skor katkısı verdi. Abdullah Avcı 'Çilingir' lakaplı oyuncusundan çok memnun.

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