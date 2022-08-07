Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin yıldız orta saha oyuncusu Berat Özdemir'e transfer teklifi geldi. Trabzonspor formasıyla beraber A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Beraber Özdemir'e, El İttifak kulübü resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 14:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 16:42
Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Sabah'ın haberine göre El İttifak kulübü, Berat için resmi teklifini Trabzonspor'a iletti.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

İŞTE BONSERVİSİ
Suudi kulübü, Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon euro değerindeki teklifini sundu.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Bununla beraber Berat Özdemir'in bonservisiyle beraber, sözleşmede bonusların da olacağı ifade edildi.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

BERAT SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında, Berat Özdemir'in El İttifak kulübüne transferine sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?
23 Mayıs 1998'de Kayseri'de dünyaya gelen Berat, 1.87 boyunda.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Yıldız futbolcu, orta saha mevkiinde oynuyor.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Berat Özdemir, Trabzonspor'a Gençlerbirliği'nden transfer olmuştu.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Genç oyuncu, Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş, bir dönem Hacettepe'de kiralık oynamıştı.

Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Berat, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon euroya Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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