Trabzonsporlu Berat Özdemir için El İttifak'tan resmi teklif! O rakam...

Trabzonspor'a, sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Berat Özdemir'e talip çıktı.
Genç futbolcuyu Suudi Kulübü El İttifak istiyor.
Trabzonspor'a, sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Berat Özdemir'e talip çıktı.
Genç futbolcuyu Suudi Kulübü El İttifak istiyor.
Sabah'ın haberine göre El İttifak kulübü, Berat için resmi teklifini Trabzonspor'a iletti.
İŞTE BONSERVİSİ
Suudi kulübü, Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon euro değerindeki teklifini sundu.
Bununla beraber Berat Özdemir'in bonservisiyle beraber, sözleşmede bonusların da olacağı ifade edildi.
BERAT SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında, Berat Özdemir'in El İttifak kulübüne transferine sıcak baktığı kaydedildi.
BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?
23 Mayıs 1998'de Kayseri'de dünyaya gelen Berat, 1.87 boyunda.
Yıldız futbolcu, orta saha mevkiinde oynuyor.
Berat Özdemir, Trabzonspor'a Gençlerbirliği'nden transfer olmuştu.
Genç oyuncu, Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş, bir dönem Hacettepe'de kiralık oynamıştı.
Berat, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon euroya Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Berat Özdemir, İstanbulspor maçında 5 dakika oyunda kalmıştı.
Yıldız futbolcunun transfermarkt değeri 4.7 milyon euro.
Berat, 3 kez de ay yıldızlı formayı terletti.