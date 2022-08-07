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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi için bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov'u gündemine aldı. Fırtına, İtalyan ekibi ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 16:01
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmeyi planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Bordo mavili ekipte transfer dönemi ise hareketli geçiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Şampiyon kadrosunu Nwakaeme haricinde koruyan ve önemli isimlerle güçlendiren Fırtına, hücum hattına son hamlesini santrfor bölgesine yapacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Bordo mavili ekipte bir süredir çalışmalar sürerken hedefteki isim ise ortaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Karadeniz temsilcisi aradığı ismi İtalya Serie A ekibi Roma'da buldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Sabah'ın haberine gçre; Trabzonspor, Roma'nın takımdan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Ancak Trabzonspor'un bu transferde önemli rakipleri bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Oyuncu için birçok İtalyan kulübünün de Roma'ya teklif yaptığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

1.90 boyundaki oyuncu santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

27 yaşındaki Shomurodov'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Oyuncu geçen sezon takımıyla 40 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Özbek futbolcu 5 gol attı ve 6 da asist kaydetti.

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