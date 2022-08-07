TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov Fırtına'ya! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmeyi planlıyor.
Bordo mavili ekipte transfer dönemi ise hareketli geçiyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmeyi planlıyor.
Bordo mavili ekipte transfer dönemi ise hareketli geçiyor.
Bordo mavili ekipte bir süredir çalışmalar sürerken hedefteki isim ise ortaya çıktı.
Karadeniz temsilcisi aradığı ismi İtalya Serie A ekibi Roma'da buldu.
Sabah'ın haberine gçre; Trabzonspor, Roma'nın takımdan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Ancak Trabzonspor'un bu transferde önemli rakipleri bulunuyor.
1.90 boyundaki oyuncu santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.
27 yaşındaki Shomurodov'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Oyuncu geçen sezon takımıyla 40 maça çıktı.
Özbek futbolcu 5 gol attı ve 6 da asist kaydetti.