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Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Trabzonspor, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby için pazarlıklar devam ediyor. Valencia teklif edilen 3 milyon Euro'nun artırılmasınız talep etti. Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro teklif etmiş İspanyol kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti. İşte transferdeki son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer hamlelerine devam ediyor.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Bordo mavililerde, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Takvim'in haberine göre, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby için pazarlıklar devam ediyor.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Valencia teklif edilen 3 milyon Euro'nun artırılmasını talep etti.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro teklif etmişti.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

İspanyol kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Valencia'nın Trabzonspor'dan fiyat artırımına gitmesini isteesi kendilerinin de 5 milyon Euro'dan taviz verebileceği şeklinde yorumlandı.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Diakhaby'nin sözleşmesinin 2023 yılında sona erecek olması da Bordo-Mavili kulüp için ciddi bir koz olarak değerlendiriliyor.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Mouctar Diakhaby, 2 kez Gine Milli Takım formasını giydi.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

1.92'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan Diakhaby'nin güncl piyasa değeri 7 milyon euro.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Diakhaby'nin yıldızı Lyon'da parlamıştı.

Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Yıldız isim 2018 yılında Fransa'dan Valencia'ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu

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