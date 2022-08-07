Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer hamlelerine devam ediyor.
Bordo mavililerde, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer hamlelerine devam ediyor.
Bordo mavililerde, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Valencia teklif edilen 3 milyon Euro'nun artırılmasını talep etti.
Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro teklif etmişti.
İspanyol kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti.
Valencia'nın Trabzonspor'dan fiyat artırımına gitmesini isteesi kendilerinin de 5 milyon Euro'dan taviz verebileceği şeklinde yorumlandı.
Diakhaby'nin sözleşmesinin 2023 yılında sona erecek olması da Bordo-Mavili kulüp için ciddi bir koz olarak değerlendiriliyor.
25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Mouctar Diakhaby, 2 kez Gine Milli Takım formasını giydi.
1.92'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan Diakhaby'nin güncl piyasa değeri 7 milyon euro.
Diakhaby'nin yıldızı Lyon'da parlamıştı.
Yıldız isim 2018 yılında Fransa'dan Valencia'ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu
Diakhaby, kariyerinde 200 maça çıktı.
Diakhaby 12 gol attı.
Ayrıca 4 de asiste imza attı.