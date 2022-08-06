Süper Viking

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti. Danimarkalı forvet, 16'ıncı dakikada kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezon perdeyi açan golü atmış oldu. Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol kaydeden tecrübeli santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

HEDEFİ REKORUNU KIRMAK

Cornelius, lige yeni çıkan takımlara gol atma geleneğini de sürdürdü. Geçtiğimiz sezon da Altay'a 2, Giresun ve Adana Demir'e 1'er gol atmıştı. Başarılı oyuncu bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşamış ve Trabzonspor'un şampiyonluğuna önemli bir katkı sağlamıştı. Kopenhag'da 2012-13'te rakip fileleri 32 maçta 18 kez havalandıran Viking'in hedefi geçen sezon yaklaştığı kariyer rekorunu bu sezon kırmak.

SAĞLAM ORTAKLIK VISCA&CORNELIUS

Edin Visca-Andreas Cornelius işbirliği sürüyor. Süper Kupa finalinde, Danimarkalı oyuncunun attığı 2 gol de Boşnak oyuncunun ortaları sonucunda gelmişti. Dün de Cornelius'un golünde korneri Visca kullandı. Rakipten seken topu Viking ağlara yolladı. Visca böylece yeni sezonun ilk 2 resmi maçında 3 gole katkı sağladı. Ancak akan oyunda etkisiz kalınca 79'da yerini Kouassi'ye bıraktı.