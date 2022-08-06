Haberler Trabzonspor Süper Viking

Süper Viking

Süper Kupa’da 2 gol kaydeden Danimarkalı forvet, lige de hızlı girdi. 2022-23’te de Trabzon’un önemli silahı olacağını gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Süper Viking

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti. Danimarkalı forvet, 16'ıncı dakikada kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezon perdeyi açan golü atmış oldu. Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol kaydeden tecrübeli santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

HEDEFİ REKORUNU KIRMAK
Cornelius, lige yeni çıkan takımlara gol atma geleneğini de sürdürdü. Geçtiğimiz sezon da Altay'a 2, Giresun ve Adana Demir'e 1'er gol atmıştı. Başarılı oyuncu bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşamış ve Trabzonspor'un şampiyonluğuna önemli bir katkı sağlamıştı. Kopenhag'da 2012-13'te rakip fileleri 32 maçta 18 kez havalandıran Viking'in hedefi geçen sezon yaklaştığı kariyer rekorunu bu sezon kırmak.

SAĞLAM ORTAKLIK VISCA&CORNELIUS
Edin Visca-Andreas Cornelius işbirliği sürüyor. Süper Kupa finalinde, Danimarkalı oyuncunun attığı 2 gol de Boşnak oyuncunun ortaları sonucunda gelmişti. Dün de Cornelius'un golünde korneri Visca kullandı. Rakipten seken topu Viking ağlara yolladı. Visca böylece yeni sezonun ilk 2 resmi maçında 3 gole katkı sağladı. Ancak akan oyunda etkisiz kalınca 79'da yerini Kouassi'ye bıraktı.

DİĞER
Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Gerçeği duyanlar şaştı kaldı!
Eşiyle ilgili kareleri sildi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında kazan kaynıyor
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı!
Mertens Aslan oluyor! Maaşında indirime gitti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..."
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."
DOLAR NE KADAR OLDU?
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! 07:22
Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." 07:01
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:14
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:13
Benfica'dan farklı açılış! Benfica'dan farklı açılış! 00:55
Lyon evinde hata yapmadı Lyon evinde hata yapmadı 00:52
Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var 00:48
F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi 00:48