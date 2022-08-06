Hamsik tribünde

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik, karşılaşmayı tribünden takip etti. Slovak yıldız maç öncesi duyduğu heyecanı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MADRİGAL KONSERİ

Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulamaya soktuğu maç öncesi konser etkinliği ilk kez uygulamaya sokuldu. Madrigal grubu maçtan önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verdi. Tribünlerde yaklaşık 10 bin Trabzonspor taraftarı bordo-mavili takıma destek verdi. Bin civarında İstanbulspor taraftarı da yer aldı.