11’de 3 yeni transfer

Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra yeni yıla da aynı parola ile girmişti. Kadrosunu daha da güçlendiren Trabzonspor'da gözler dün yeni transferlerin üzerindeydi. Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen sezonu şampiyon bitiren kadrodan 8 ismi dün de 11'de kullandı. Bordo-mavili ekibe bu yıl transfer olan sol bek Eren Elmalı, sağ bek Stryger Larsen ve Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet 11'i tamamlayan oyuncular oldular. Trezeguet sürekli sorumluluk alırken sağ bek Larsen ve sol bek Eren oynadıkları futbolla göz doldurdular. İki bek de performanslarıyla göz doldurdu.